Він сказав, що йому доведеться походити так певний час. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LeParisien.
Що відомо про "новий образ" Макрона?
Президент Франції Еммануель Макрон з'явився в п'ятницю в сонцезахисних окулярах з блакитним відтінком під час зустрічі в Єлисейському палаці щодо інституційного майбутнього Нової Каледонії. Він зазначив, що йому доведеться носити їх "деякий час".
Будь ласка, вибачте мене за ці окуляри, вони пов'язані з незначною проблемою. Мені доведеться носити їх деякий час, тому вам доведеться терпіти мене в такому стані,
– сказав Еммануель Макрон.
Макрон з'явився на нараді у сонцезахисних окулярах: дивіться відео
Раніше Макрон з'явився на публіці з залитим кров'ю оком
Президент Франції Макрон з’явився на публіці з почервонілим оком, що викликало обговорення в медіа.
Єлісейський палац пояснив, що це лопнула судина і не становить загрози для здоров'я, але водночас з'явилися спекуляції щодо можливого домашнього насильства.