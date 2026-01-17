Він сказав, що йому доведеться походити так певний час. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на LeParisien.

Що відомо про "новий образ" Макрона?

Президент Франції Еммануель Макрон з'явився в п'ятницю в сонцезахисних окулярах з блакитним відтінком під час зустрічі в Єлисейському палаці щодо інституційного майбутнього Нової Каледонії. Він зазначив, що йому доведеться носити їх "деякий час".

Будь ласка, вибачте мене за ці окуляри, вони пов'язані з незначною проблемою. Мені доведеться носити їх деякий час, тому вам доведеться терпіти мене в такому стані,

– сказав Еммануель Макрон.

Макрон з'явився на нараді у сонцезахисних окулярах: дивіться відео

French President Macron showed up wearing sunglasses, explaining he must wear them “for a while” due to a minor eye problem. pic.twitter.com/MZAgwMRUDo — Clash Report (@clashreport) January 17, 2026

Раніше Макрон з'явився на публіці з залитим кров'ю оком