Он сказал, что ему придется походить так определенное время. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на LeParisien.

Что известно о "новом образе" Макрона?

Президент Франции Эммануэль Макрон появился в пятницу в солнцезащитных очках с голубым оттенком во время встречи в Елисейском дворце по институциональному будущему Новой Каледонии. Он отметил, что ему придется носить их "некоторое время".

Пожалуйста, извините меня за эти очки, они связаны с незначительной проблемой. Мне придется носить их некоторое время, поэтому вам придется терпеть меня в таком состоянии,

– сказал Эммануэль Макрон.

Макрон появился на совещании в солнцезащитных очках: смотрите видео

Ранее Макрон появился на публике с залитым кровью глазом