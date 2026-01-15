В Елисейском дворце объяснили, что речь идет о лопнувшем сосуде. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на leParisien.
Что случилось с глазом Макрона?
По словам представителей администрации президента, это состояние не несет никакой угрозы для здоровья президента.
Сам Макрон также прокомментировал ситуацию, извинившись за внешний вид и подчеркнув, что проблема абсолютно безвредна.
Воспринимайте это просто как непреднамеренную ссылку на "глаз тигра" в начале этого года. Для тех, кто понимает ссылку, это признак решимости,
– говорит он.
Впрочем, несмотря на официальные разъяснения, в части медиа и среди пользователей соцсетей появились спекуляции и предположения, в том числе и относительно возможного домашнего насилия.
Трамп признал, что имеет проблемы со здоровьем
Дональд Трамп признал, что регулярно принимает аспирин для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, сталкивается с отеками конечностей и имеет трудности со слухом в шумных помещениях.
Кроме того, глава Белого дома подтвердил, что некоторое время носил компрессионные носки из-за отеков лодыжек, но впоследствии отказался от них, объяснив это тем, что они ему "не понравились".