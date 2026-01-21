Об этом сообщил президент США на Всемирном экономическом форуме в Давосе 21 января.

Как Трамп относится к Макрону?

Во время Всемирного экономического форума, Дональд Трамп публично высмеял внешний вид президента Франции Эммануэля Макрона. Американский президент обратил внимание на его выступление в солнцезащитных очках.

Я смотрел его (Эммануэля Макрона – 24 Канал) вчерашнее выступление. Он был в таких прикольных очках, очень мне понравились. Что с ним в черта произошло?,

– сказал Трамп.

Выступление Макрона в очках: смотрите видео

В то же время президент США добавил, что на самом деле положительно относится к французскому президенту. Макрон ему, мол, нравится, хотя в это "трудно поверить", резюмировал Трамп.

Что произошло с Макроном?