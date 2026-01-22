Какие очки носил Макрон?
Солнечные очки-авиаторы Макрона привлекли внимание социальных сетей, поскольку пользователи обсуждали его выбор образа из фильма Top Gun, пишет NDTV.
Выступая перед мировой элитой в швейцарском курортном городе Давос 20 января, президент Франции надел темные солнцезащитные очки со светоотражающим покрытием, которые, по словам французского бренда очков класса люкс Henry Jullien, он подарил ему в 2024 году.
В офисе Макрона заявили, что решение носить солнцезащитные очки во время его речи, которая состоялась в помещении, было сделано для защиты глаз из-за лопнувшего кровеносного сосуда.
Итальянская группа iVision Tech, которая владеет компанией Henry Jullien, сообщила, чтоо Макрон носил ее очки Pacific S 01, цена которых на ее вебсайте указана на уровне 659 евро (770 долларов).
The Pacific S 01. / фото Maison Henry Jullien
Как Макрон вызвал фурор и рост продаж?
Согласно Google Trends, поисковые запросы по очкам Henry Jullien во всем мире резко выросли, достигнув пика в среду утром.
Новость этого утра стала неожиданностью. Нас завалили звонками и запросами на вебсайте... Сайт вышел из строя,
– сказал исполнительный директор группы Стефано Фульчир.
Акции iVision Tech выросли почти на 6%.
Что случилось с Макроном?
15 января Эммануэль Макрон появился на публике с окровавленным глазом. Это вызвало обсуждение и слухи в медиа. Тогда Елисейский дворец объяснил, что у лидера Франции лопнул сосуд и это не представляет угрозы для здоровья,
Недавно Макрон появился на совещании уже в солнцезащитных очках. По его словам, он будет носить их определенное время "из-за незначительной проблемы".
Трамп во время форума в Давосе высмеял внешний вид Макрона, отметив его появление в солнцезащитных очках. Несмотря на это, Трамп подчеркнул, что положительно относится к президенту Франции.