Макрон впервые отреагировал на "слив" переписки с Трампом и объяснил, почему не встретится с ним в Давосе. Об этом президент Франции заявил журналистам на полях Всемирного экономического форума в Давосе, передает BFMTV.

Как Макрон отреагировал на "слив" переписки?

Во вторник, 21 января, президент США Дональд Трамп опубликовал часть переписки с президентом Франции Эммануэлем Макроном, в котором второй сказал, что не понимает действий Штатов по Гренландии.

В том же сообщение Макрон предложил собраться странам G7 22 января в Париже, с участием представителей Украины, России, Сирии и Дании. После чего поужинать лицом к лицу с Трампом.

Журналисты спросили французского лидера, что он думает об обнародовании его переписки Дональдом Трампом, и считает ли он этот поступок "невежливым". На что Макрон сказал, что дает право другим оценивать ситуацию.

Я беру на себя ответственность за все, что делаю. Я привык быть последовательным в том, что говорю на публике, и в том, что делаю в частной жизни,

– сказал Макрон.

Кроме этого Эммануэля Макрона спросили, собирается ли он встречаться с Трампом в Давосе. На что он возразил, ведь Трамп будет приезжать тогда, когда тот уже покинет форум.

И все же Макрон сказал, что у них остается шанс встретиться и пообщаться в формате саммита стран G7. И отметил, что следует оставаться спокойными на своих позициях. В экономическом плане продолжать двигаться вперед для обеспечения большего роста в Европе, защищая их интересы.

Что предшествовало этим событиям?