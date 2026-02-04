За свои действия студентка получила волну хейта и даже угрозы смертью. Об этом пишут 20 minutes, Le Parisien і BFMTV.
Как девушке удалось попасть на стажировку в Елисейском дворце?
Во время Парижского форума мира, который состоялся 29 октября 2025 года, студентка Института политических исследований в Париже Sciences Po, подошла к Эммануэлю Макрону и обратилась с просьбой стажироваться в Елисейском дворце.
Я студентка Sciences Po и уже работала на вас во Французской торгово-промышленной палате в Марокко, когда вы приезжали в прошлом году в октябре. Я ищу стажировку,
– сказала она.
На что Макрон спросил, имеет ли она резюме, и она сразу дала его ему. Президент удивился и заметил, что она очень хорошо подготовлена.
Видео их разговора вызвало бурное обсуждение в соцсетях. Недавно журналисты узнали, что студентка таки получила предложение от Елисейского дворца. Еще в ноябре она прошла собеседование, а сейчас готовится к подписанию контракта на стажировку в экономической команде Макрона. Она будет проходить в течение 5-6 месяцев.
Девушка желает остаться анонимной, ведь после обнародования видео подверглась шквалу критики и даже угрозы смерти. Она говорит, что не ожидала такого ажиотажа вокруг ситуации. Студентка надеется, что ее личная инициатива не приведет к всплеску заявок от других студентов во время следующих мероприятий президента.
Почему Макрон был в солнцезащитных очках на совещании?
5 января Эммануэль Макрон появился на публике с окровавленным глазом, что вызвало немало обсуждений и слухов в СМИ. В Елисейском дворце тогда объяснили, что у президента лопнул сосуд и это не угрожает его здоровью.
После этого президент Франции Эммануэль Макрон в пятницу появился на встрече в Елисейском дворце относительно институционального будущего Новой Каледонии в голубых солнцезащитных очках, объяснив, что придется носить их "еще некоторое время".
Позже он появился в них на форуме в Давосе, за что его высмеял Данальд Трамп. Он сказал, что "он был в таких прикольных очках, очень мне нравится".
После выступления президента Макрона в интернете разгорелся настоящий фурор из-за его очков, что повлекло резкий рост их продаж и акций компании Henry Jullien. Модель Pacific S 01, которую носил Макрон, стоит 659 евро, а ее популярность мгновенно возросла после появления президента в публичном выступлении.