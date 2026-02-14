Об этом министр заявил в рамках подкаста "Диалоги" на YouTube-канале Центра социальных изменений и поведенческой экономики.

Какую зарплату должны получать педагоги?

Лисовой отметил, что педагоги должны получать достойную зарплату, которая не будет побуждать их искать какие-то дополнительные заработки вне своей основной деятельности.

Она должна быть как минимум среднерыночной по сравнению не только со сферой образования. Она должна быть средней на рынке и выше. Человек должен чувствовать себя достойно и иметь возможность приобрести все необходимое для жизни и не думать об элементарных вещах,

– считает министр.

Он также добавил, что мотивация педагога зависит не только от зарплаты, но и от профессионального роста и его образовательной среды.

Что требуют в Профсоюзе педагогов?

Учителям в Украине должны гарантировать доплату за престижность в размере 30% как норму.

Размер зарплаты учителя не должен зависеть от способности конкретной общины.

Об этом заявил заместитель председателя Профсоюза педагогов Сергей Романюк. Он обратился к чиновникам по вопросу необходимости фиксированной надбавки за престижность педагогического труда.

Он отметил, что из-за финансовых возможностей общин многим учителям начисляют лишь 5% надбавки за престижность.

Это де-факто является нарушением закона. Сейчас постановление правительства №373 позволяет устанавливать надбавку от 5% до 30% должностного оклада.

Как выросла зарплата учителя?