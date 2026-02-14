Об этом министр заявил в рамках подкаста "Диалоги" на YouTube-канале Центра социальных изменений и поведенческой экономики.
Какую зарплату должны получать педагоги?
Лисовой отметил, что педагоги должны получать достойную зарплату, которая не будет побуждать их искать какие-то дополнительные заработки вне своей основной деятельности.
Она должна быть как минимум среднерыночной по сравнению не только со сферой образования. Она должна быть средней на рынке и выше. Человек должен чувствовать себя достойно и иметь возможность приобрести все необходимое для жизни и не думать об элементарных вещах,
– считает министр.
Он также добавил, что мотивация педагога зависит не только от зарплаты, но и от профессионального роста и его образовательной среды.
Что требуют в Профсоюзе педагогов?
- Учителям в Украине должны гарантировать доплату за престижность в размере 30% как норму.
- Размер зарплаты учителя не должен зависеть от способности конкретной общины.
- Об этом заявил заместитель председателя Профсоюза педагогов Сергей Романюк. Он обратился к чиновникам по вопросу необходимости фиксированной надбавки за престижность педагогического труда.
Он отметил, что из-за финансовых возможностей общин многим учителям начисляют лишь 5% надбавки за престижность.
Это де-факто является нарушением закона. Сейчас постановление правительства №373 позволяет устанавливать надбавку от 5% до 30% должностного оклада.
Как выросла зарплата учителя?
- С 2026 года педагогам в Украине повысили зарплаты.
- Речь идет о 30% с 1 января и 20% с 1 сентября.
- Воспитателям в детсадах также повысили оклады на 30% с 1 января 2026 года.
- Также сохранят доплату за работу в неблагоприятных условиях труда для учителей.
- "Учительская тысяча" вырастет до 2 тысяч гривен для всех учителей и 4 тысяч гривен – для педагогов, которые работают очно на прифронтовых территориях (суммы после уплаты налогов).