Про це міністр заявив у межах подкасту "Діалоги" на YouTube-каналі Центру соціальних змін і поведінкової економіки.

Дивіться також Лісовий повідомив про зменшення надбавок до зарплати вчителів у громадах

Яку зарплату повинні отримувати педагоги?

Лісовий зазначив, що педагоги повинні отримувати достойну зарплату, яка не буде спонукати їх шукати якісь додаткові заробітки поза межами своєї основної діяльності.

Вона повинна бути як мінімум середньоринковою у порівнянні не тільки зі сферою освіти. Вона повинна бути середньою на ринку і вище. Людина повинна почувати себе гідно і мати можливість придбати все необхідне для життя і не думати про елементарні речі,

– вважає міністр.

Він також додав, що мотивація педагога залежить не лише від зарплати, але й від професійного зростання і його освітнього середовища.

Мрієте про вищу освіту за кордоном? Подбайте про спрощену процедуру вступу вже зараз. Дистанційна школа "Оптіма" пропонує отримати подвійний диплом, який допоможе продовжити навчання в будь-якій точці світу.

Що вимагають у Профспілці освітян?

Вчителям в Україні повинні гарантувати доплату за престижність у розмірі 30% як норму.

Розмір зарплати вчителя не повинен залежати від спроможності конкретної громади.

Про це заявив заступник голови Профспілки освітян Сергій Романюк. Він звернувся до посадовців щодо питання необхідності фіксованої надбавки за престижність педагогічної праці.

Він зазначив, що через фінансові можливості громад багатьом вчителям нараховують лише 5% надбавки за престижність.

Це де-факто є порушенням закону. Зараз постанова уряду №373 дозволяє встановлювати надбавку від 5% до 30% посадового окладу.

Дивіться також Чи отримали педагоги підвищену зарплату у 2026 році

Як зросла зарплата вчителя?