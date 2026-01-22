Это предусматривает разработанное МОН постановление, которое приняло правительство. Детали рассказала во время встречи с журналистами заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова, информирует 24 Канал.

Как выросли зарплаты воспитателей в Украине?

Так, зарплаты воспитателям в сфере дошкольного образования начисляют и платят органы местного самоуправления, в подчинении которых есть детсады.

Чиновница рассказала, что еще в прошлом году многие общины увеличили уровень оплаты труда воспитателям благодаря местным доплатам, надбавкам, премиям. Коновалова также назвала общины-чемпионы, в которых больше всего выросли зарплаты воспитателей.

Это Львов, где 2026 год объявили годом дошкольного образования. Ситуация с зарплатами здесь была неплохая, а дошкольного еще и поставили в приоритет. Поэтому город Львов – это история успеха. Это Черкассы, маленькие общины на Киевщине и т.д,

– рассказала заместитель министра.

И добавила, что Киев тоже выплачивает достаточно высокие, если сравнить с минимальным уровнем, зарплаты воспитателям.

Также Коновалова рассказала, сколько получают воспитатели в общинах, которые сделали повышение оплаты труда в дошкольном приоритете. К примеру, данные которые предоставили общины на Харьковщине:

Ольховатская сельская община – 21662 гривны;

Куриловская сельская община – 18327 гривен;

Дергачевская городская община – 17586 гривен.

Зарплата педагогов состоит из должностного оклада, доплат и надбавок. Громады сами приняли решение о повышении.

В каких регионах существенно выросли зарплаты педагогов дошкольного образования?

По словам заместителя Лисового, в целом больше всего общин, в которых существенно вырос уровень оплаты труда воспитателей, в:

Киевской области – 28;

Одесской области – 22;

Полтавской области – 22;

Днепропетровской – 18;

Николаевской – 16.

Здесь дошкольного – в приоритете, поэтому воспитатели имеют относительно высокие зарплаты, если сравнить с минимальными окладами,

– уточнила чиновница.

Какова ситуация с зарплатами воспитателей?