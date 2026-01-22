Это предусматривает разработанное МОН постановление, которое приняло правительство. Детали рассказала во время встречи с журналистами заместитель министра образования и науки Украины Анастасия Коновалова, информирует 24 Канал.
Смотрите также Сумма может превышать 15 тысяч: какую зарплату будут получать воспитатели детсадов
Как выросли зарплаты воспитателей в Украине?
Так, зарплаты воспитателям в сфере дошкольного образования начисляют и платят органы местного самоуправления, в подчинении которых есть детсады.
Чиновница рассказала, что еще в прошлом году многие общины увеличили уровень оплаты труда воспитателям благодаря местным доплатам, надбавкам, премиям. Коновалова также назвала общины-чемпионы, в которых больше всего выросли зарплаты воспитателей.
Это Львов, где 2026 год объявили годом дошкольного образования. Ситуация с зарплатами здесь была неплохая, а дошкольного еще и поставили в приоритет. Поэтому город Львов – это история успеха. Это Черкассы, маленькие общины на Киевщине и т.д,
– рассказала заместитель министра.
И добавила, что Киев тоже выплачивает достаточно высокие, если сравнить с минимальным уровнем, зарплаты воспитателям.
Также Коновалова рассказала, сколько получают воспитатели в общинах, которые сделали повышение оплаты труда в дошкольном приоритете. К примеру, данные которые предоставили общины на Харьковщине:
- Ольховатская сельская община – 21662 гривны;
- Куриловская сельская община – 18327 гривен;
- Дергачевская городская община – 17586 гривен.
Зарплата педагогов состоит из должностного оклада, доплат и надбавок. Громады сами приняли решение о повышении.
Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.
В каких регионах существенно выросли зарплаты педагогов дошкольного образования?
По словам заместителя Лисового, в целом больше всего общин, в которых существенно вырос уровень оплаты труда воспитателей, в:
- Киевской области – 28;
- Одесской области – 22;
- Полтавской области – 22;
- Днепропетровской – 18;
- Николаевской – 16.
Здесь дошкольного – в приоритете, поэтому воспитатели имеют относительно высокие зарплаты, если сравнить с минимальными окладами,
– уточнила чиновница.
Смотрите также Украина выделяет миллиард на укрытие для детсадов: кто может подать заявку
Какова ситуация с зарплатами воспитателей?
3 2025 года принятый Закон "О дошкольном образовании" предоставил общинам новые возможности. Прежде всего по оплате труда педагогов детсадов.
Введение дополнительных выплат существенно повысило средний уровень оплаты труда воспитателей, сообщал в телеграмм-канале глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак.
И добавил, что в отдельных территориальных общинах благодаря сочетанию максимальных надбавок и дополнительных стимулов зафиксировали выше среднего уровень заработной платы воспитателей.
Заместитель главы МОН Анастасия Коновалова сообщила, что после повышения в 2026 году, начинающий педагог будет получать не менее 10 тысяч гривен, если общины устанавливают надбавку за престижность в размере 20 – 30%.