Так общины смогут создавать безопасные условия для работы садиков и возвращения детей к очному или смешанному формату обучения. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение министра образования и науки Украины Оксена Лисового.
Смотрите также Дистанционка, возобновление обучения, каникулы: какие решения для учеников и студентов приняли регионы
Кто может подать заявку?
С сегодняшнего дня до 26 января учредители садов могут подать заявки на финансирование укрытий. Право на получение субвенции имеют детсады, которые:
имеют 100 и более воспитанников;
являются специальными детскими садами;
является единственным ЗДО в громаде, где возможно очное или сочетание очной и дистанционной форм обучения или в помещениях которого организуют образовательный процесс для двух или более заведений;
не имеют укрытия или имеют укрытие, требующее капремонта или реконструкции.
Интересно! В Украине с 1 января повысили зарплаты педагогам. Должностные оклады воспитателей в детских садах увеличат на 30% с 1 января 2026 года, отмечает Osvita.ua.
При отборе заявок будут учитывать уровень рисков безопасности в обществе и готовность проектов к реализации. В частности наличие проектно-сметной документации с экспертизой.
Решение о финансировании укрытий в садах дает общинам четкий механизм и ресурс, чтобы садики могли работать стабильно там, где безопасность является ключевым условием для ежедневного обучения детей,
– заявил министр.
Смотрите также Форматы разные: как с понедельника будут работать школы и детсады в Днепре
Сколько миллионов предоставили партнеры Украине на развитие дошкольного образования?
- В течение прошлого года международные партнеры предоставили Украине 30 миллионов долларов США на развитие дошкольного образования через программу Всемирного банка LEARN.
- Полученные от международных партнеров средства направляют на модернизацию оборудования и инфраструктуры с учетом потребностей детей с нарушениями развития и профессиональное развитие воспитателей, ассистентов воспитателей и специалистов ИРЦ.
- Также из этих средств финансируют поддержку детей от рождения до 4 лет и адаптации образовательных программ для детей с различными типами нарушений и уровнями поддержки.
Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.