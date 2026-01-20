Так громади зможуть створювати безпечні умови для роботи садочків і повернення дітей до очного або змішаного формату навчання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Хто може подати заявку?

Від сьогодні до 26 січня засновники садків можуть подати заявки на фінансування укриттів. Право на отримання субвенції мають дитсадки, які:

мають 100 і більше вихованців;

є спеціальними дитячими садками;

є єдиним ЗДО в громаді, де можливе очне або поєднання очної та дистанційної форм навчання або в приміщеннях якого організують освітній процес для двох чи більше закладів;

не мають укриття або мають укриття, що потребує капремонту чи реконструкції.

Під час відбору заявок враховуватимуть рівень безпекових ризиків у громаді та готовність проєктів до реалізації. Зокрема наявність проєктно-кошторисної документації з експертизою.

Рішення про фінансування укриттів у садках дає громадам чіткий механізм і ресурс, щоб садочки могли працювати стабільно там, де безпека є ключовою умовою для щоденного навчання дітей,

– заявив міністр.

Скільки мільйонів надали партнери Україні на розвиток дошкілля?

Протягом минулого року міжнародні партнери надали Україні 30 мільйонів доларів США на розвиток дошкілля через програму Світового банку LEARN.

Отримані від міжнародних партнерів кошти спрямовують на модернізацію обладнання та інфраструктури з урахуванням потреб дітей з порушеннями розвитку та професійний розвиток вихователів, асистентів вихователів та фахівців ІРЦ.

Також з цих коштів фінансують підтримку дітей від народження до 4 років та адаптації освітніх програм для дітей із різними типами порушень і рівнями підтримки.

