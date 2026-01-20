Так громади зможуть створювати безпечні умови для роботи садочків і повернення дітей до очного або змішаного формату навчання. Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
Дивіться також Дистанційка, відновлення навчання, канікули: які рішення для учнів і студентів ухвалили регіони
Хто може подати заявку?
Від сьогодні до 26 січня засновники садків можуть подати заявки на фінансування укриттів. Право на отримання субвенції мають дитсадки, які:
мають 100 і більше вихованців;
є спеціальними дитячими садками;
є єдиним ЗДО в громаді, де можливе очне або поєднання очної та дистанційної форм навчання або в приміщеннях якого організують освітній процес для двох чи більше закладів;
не мають укриття або мають укриття, що потребує капремонту чи реконструкції.
Цікаво! В Україні з 1 січня підвищили зарплати педагогам. Посадові оклади вихователів у дитячих садках збільшать на 30% з 1 січня 2026 року, зазначає Osvita.ua.
Під час відбору заявок враховуватимуть рівень безпекових ризиків у громаді та готовність проєктів до реалізації. Зокрема наявність проєктно-кошторисної документації з експертизою.
Рішення про фінансування укриттів у садках дає громадам чіткий механізм і ресурс, щоб садочки могли працювати стабільно там, де безпека є ключовою умовою для щоденного навчання дітей,
– заявив міністр.
Дивіться також Формати різні: як з понеділка працюватимуть школи і дитсадки у Дніпрі
Скільки мільйонів надали партнери Україні на розвиток дошкілля?
- Протягом минулого року міжнародні партнери надали Україні 30 мільйонів доларів США на розвиток дошкілля через програму Світового банку LEARN.
- Отримані від міжнародних партнерів кошти спрямовують на модернізацію обладнання та інфраструктури з урахуванням потреб дітей з порушеннями розвитку та професійний розвиток вихователів, асистентів вихователів та фахівців ІРЦ.
- Також з цих коштів фінансують підтримку дітей від народження до 4 років та адаптації освітніх програм для дітей із різними типами порушень і рівнями підтримки.
Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.