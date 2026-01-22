Це передбачає розроблена МОН постанова, яку ухвалив уряд. Деталі розповіла під час зустрічі з журналістами заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова, інформує 24 Канал.
Як зросли зарплати вихователів в Україні?
Так, зарплати вихователям у сфері дошкілля нараховують та сплачують органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких є дитсадки.
Посадовиця розповіла, що ще торік чимало громад збільшили рівень оплати праці вихователям завдяки місцевим доплатам, надбавкам, преміям. Коновалова також назвала громади-чемпіони, у яких найбільше зросли зарплати вихователів.
Це Львів, де 2026 рік оголосили роком дошкілля. Ситуація із зарплатами тут була непогана, а дошкілля ще й поставили у пріоритет. Тому місто Львів – це історія успіху. Це Черкаси, маленькі громади на Київщині тощо,
– розповіла заступниця міністра.
І додала, що Київ теж виплачує достатньо високі, якщо порівняти з мінімальним рівнем, зарплати вихователям.
Також Коновалова розповіла, скільки отримують вихователі у громадах, які зробили підвищення оплати праці у дошкіллі пріоритетом. До прикладу, дані які надали громади на Харківщині:
- Вільхуватська сільська громада – 21662 гривні;
- Курилівська сільська громада – 18327 гривень;
- Дергачівська міська громада – 17586 гривень.
Зарплата педагогів складається із посадового окладу, доплат і надбавок. Громади самі ухвалили рішення про підвищення.
У яких регіонах суттєво зросли зарплати педагогів дошкілля?
За словами заступниці Лісового, загалом найбільше громад, у яких суттєво зріс рівень оплати праці вихователів, у:
- Київській області – 28;
- Одеській області – 22;
- Полтавській області – 22;
- Дніпропетровській – 18;
- Миколаївській – 16.
Тут дошкілля – у пріоритеті, тож вихователі мають відносно високі зарплати, якщо порівняти з мінімальними окладами,
– уточнила посадовиця.
Яка ситуація із зарплатами вихователів?
3 2025 року ухвалений Закон "Про дошкільну освіту" надав громадам нові можливості. Передусім щодо оплати праці педагогів дитсадків.
Запровадження додаткових виплат суттєво підвищило середній рівень оплати праці вихователів, повідомляв у телеграм-каналі очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак.
І додав, що в окремих територіальних громадах завдяки поєднанню максимальних надбавок та додаткових стимулів зафіксували вищий за середній рівень заробітної плати вихователів.
Заступниця очільника МОН Анастасія Коновалова повідомила, що після підвищення у 2026 році, педагог-початківець отримуватиме щонайменше 10 тисяч гривень, якщо громади встановлюють надбавку за престижність у розмірі 20 – 30 %.