Це передбачає розроблена МОН постанова, яку ухвалив уряд. Деталі розповіла під час зустрічі з журналістами заступниця міністра освіти і науки України Анастасія Коновалова, інформує 24 Канал.

Як зросли зарплати вихователів в Україні?

Так, зарплати вихователям у сфері дошкілля нараховують та сплачують органи місцевого самоврядування, у підпорядкуванні яких є дитсадки.

Посадовиця розповіла, що ще торік чимало громад збільшили рівень оплати праці вихователям завдяки місцевим доплатам, надбавкам, преміям. Коновалова також назвала громади-чемпіони, у яких найбільше зросли зарплати вихователів.

Це Львів, де 2026 рік оголосили роком дошкілля. Ситуація із зарплатами тут була непогана, а дошкілля ще й поставили у пріоритет. Тому місто Львів – це історія успіху. Це Черкаси, маленькі громади на Київщині тощо,

– розповіла заступниця міністра.

І додала, що Київ теж виплачує достатньо високі, якщо порівняти з мінімальним рівнем, зарплати вихователям.

Також Коновалова розповіла, скільки отримують вихователі у громадах, які зробили підвищення оплати праці у дошкіллі пріоритетом. До прикладу, дані які надали громади на Харківщині:

Вільхуватська сільська громада – 21662 гривні;

Курилівська сільська громада – 18327 гривень;

Дергачівська міська громада – 17586 гривень.

Зарплата педагогів складається із посадового окладу, доплат і надбавок. Громади самі ухвалили рішення про підвищення.

У яких регіонах суттєво зросли зарплати педагогів дошкілля?

За словами заступниці Лісового, загалом найбільше громад, у яких суттєво зріс рівень оплати праці вихователів, у:

Київській області – 28;

Одеській області – 22;

Полтавській області – 22;

Дніпропетровській – 18;

Миколаївській – 16.

Тут дошкілля – у пріоритеті, тож вихователі мають відносно високі зарплати, якщо порівняти з мінімальними окладами,

– уточнила посадовиця.

Яка ситуація із зарплатами вихователів?