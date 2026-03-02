Нерідко учні, які здають НМТ з української мови втрачають велику кількість балів на завданнях підвищеної складності. Викладачка української мови розповіла про одне з найскладніших завдань Національного мультипредметного тесту (НМТ), неправильне виконання якого може призвести до втрати до 17 балів на своїй сторінці в TikTok.

Завдання, яке може забрати значну кількість балів

Вчителька розповіла про вправу, де потрібно прочитати речення та визначити його тип. Розбір завдання педагогиня опублікувала, пояснивши ключові відмінності між різними видами складних речень.

За її словами, складносурядне речення складається з двох рівноправних частин, які не залежать одна від одної. У такому випадку між частинами не можна поставити питання, але кожну з них можна перетворити на окреме просте речення.

Натомість складнопідрядне речення також має дві частини, однак між ними існує залежність: одна є головною, а інша — підрядною.

Зверніть увагу! Викладачка також нагадала, що обидва типи складних речень обов'язково містять сполучники. Якщо ж між частинами складного речення сполучника немає, воно належить до безсполучникових.

