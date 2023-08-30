Заместитель главы Минобразования Андрей Сташкив заявил в эфире телемарафона, что в Украине функционирует 13 тысяч школ. 7,5 тысячи с нового учебного года будут работать оффлайн.
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В каком формате будут работать школы Украины
Еще около 3,8 тысяч школ будет работать в смешанном формате, ведь в них укрытие не позволяет поместить учеников и учителей одновременно.
По причинам безопасности около 2,5 тысяч школ будут работать дистанционно. И здесь важно организовать качественное обучение в этих школах,
– заявил Сташков.
И добавил, что есть учебные заведения, переместившиеся с оккупированной территории Запорожской и Херсонской областей на подконтрольную Украине территорию.
1 сентября они начнут работать дистанционно, в том числе для учеников с ТОТ, которых в Украине – 70 тысяч, – добавил чиновник.
Рассказал и о тех учебных заведениях, которые не могут принять учеников на очное обучение даже имея укрытие. Это школы, расположенные на прифронтовых территориях.
В отдельных школах, по словам Сташкива, невозможно обустроить укрытие в помещении, его нужно строить с нуля. Однако это очень дорого и долго. Обустройство одного такого хранилища стоит 30 миллионов гривен.
В этом году государство выделило 1,5 миллиарда гривен для строительства укрытий. Мы ожидаем, что значительное количество школ будет обустроено новыми полноценными укрытиями,
– резюмировал чиновник.
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Как будут учиться учащиеся с 1 сентября в Украине
- Глава Минобразования Украины Оксен Лисовой рассказал, что учебные заведения в Украине с 1 сентября будут работать в очном, дистанционном и смешанном форматах. Их будут определять и согласовывать ОВА и директора учебных заведений.
- Если родители не хотят, чтобы ребенок учился очно, могут перевести его на другую доступную форму обучения.
- Если укрытие школы не может вместить нужное количество детей и педагогов, следует наладить посменное очное обучение офлайн, уточнил министр. Все же ученики начальной школы лучше получать образование в очном формате, чтобы дети социализировались.
- По словам премьера Дениса Шмыгаля, на тех территориях, где есть угроза жизни или здоровью детей, очного обучения не будет.
- Педагогические советы школ, кстати, могут самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного дня, недели, занятий и даже форму организации обучения.
- По словам главы МОН, около полумиллиона учеников вернутся на очную учебу с 1 сентября.