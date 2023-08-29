Зокрема, обирають необхідне шкільне приладдя. Дуже важливим серед усього потрібно першокласнику є правильний рюкзак. Як його обрати, читайте далі.

Дивіться також Це важливо для комфорту і здоров'я: що купити першокласнику в школу

Як вибрати рюкзак у школу для першокласника

Коли ви обираєте шкільний портфель для своєї дитини, звертайте увагу не лише на дизайн, якість та ціну, а й на зручність для дитини. При цьому орієнтуйтесь на такі показники і чинники:

Розмір

Не варто обирати занадто великі моделі рюкзака. Також краще, аби дитина його поміряла, перш ніж ви придбаєте. Зважайте на те, що шкільний портфель не має бути ширшим за спину дитини та довшим за талію.

Форма

Найкращим варіантом стане модель, що має твердий корпус, який не деформуватиметься під навантаженням приладдя.

Вага

Краще обирати рюкзак вагою до 1 кілограма. При цьому варто пам'ятати, що наповненим він має важити не більше ніж 2 – 3 кілограми.

Спинка

Краще вибирати рюкзак з ортопедичною спинкою. Зокрема, надайте перевагу моделям зі щільними подушечками з сітчастої тканини.

Лямки

У цьому разі варто обрати портфель з лямками, які можна буде регулювати. При цьому чим ширші лямки, тим легше буде дитині носити портфель. Оптимальна ширина лямок – 4 – 5 сантиметрів.

Матеріал

Обирайте портфель з міцного матеріалу, наприклад, з поліестеру. Можете обрати і рюкзаки з водонепроникних матеріалів, аби захистити його вміст від дощу.

Безпека

Подбайте і про світловідбивач на рюкзаку, аби дитина була помітною на дорозі у темну пору.

Дизайн

Також батьки повинні пам'ятати: дитині має подобатися її портфель.

До теми Може отримати нервовий зрив: як правильно підготувати дитину до школи

Які рюкзаки вибрати для дівчинки і хлопчика

Як вибрати шкільний рюкзак для хлопчика

У сучасному світі ви можете не турбуватися про те, що рюкзак для хлопчика має бути лише темних кольорів. Можете сміливо обирати портфель з яскравими малюнками та цікавим дизайном. Головне, аби цей рюкзак подобався вашій дитині.

Як вибрати шкільний рюкзак для дівчинки

Дівчинці можете купити портфель світлого чи яскравого відтінку, зокрема рожевого, який здобув популярність цього літа. Рюкзак може навіть містити різноманітні блискітки і цікаві принти. Однак під час вибору обов'язково запитайте про побажання дитини. Чимало школярок віддає перевагу чорному кольору рюкзака.