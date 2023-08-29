В частности, выбирают необходимые школьные принадлежности. Очень важным среди всего нужно первокласснику является правильный рюкзак. Как его выбрать, читайте дальше.

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Как выбрать рюкзак в школу для первоклассника

Когда вы выбираете школьный портфель для своего ребенка, обращайте внимание не только на дизайн, качество и цену, но и удобство для ребенка. При этом ориентируйтесь на следующие показатели и факторы:

Размер

Не стоит выбирать слишком большие модели рюкзака. Также лучше, чтобы ребенок его измерил, прежде чем вы приобретете. Учитывайте, что школьный портфель не должен быть шире спины ребенка и длиннее талии.

Форма

Лучшим вариантом станет модель, имеющая жесткий корпус, который не будет деформироваться под нагрузкой принадлежностей.

Вес

Лучше выбирать рюкзак весом до 1 килограма. При этом следует помнить, что наполненным он должен весить не более 2 – 3 килограммов.

Спинка

Лучше выбирать рюкзак с ортопедической спинкой. В частности, отдайте предпочтение моделям с плотными подушечками из сетчатой ткани.

Лямки

В этом случае следует выбрать портфель с лямками, которые можно будет регулировать. При этом чем шире лямки, тем легче будет ребенку носить портфель. Оптимальная ширина лямок – 4 – 5 сантиметров.

Материал

Выбирайте портфель из прочного материала, например из полиэстера. Вы можете выбрать и рюкзаки из водонепроницаемых материалов, чтобы защитить его содержимое от дождя.

Безопасность

Позаботьтесь и о световозвращателе на рюкзаке, чтобы ребенок был заметен на дороге в темное время.

Дизайн

Также родители должны помнить: ребенку должен нравиться его портфель.

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Какие рюкзаки выбрать для девочки и мальчика

Как выбрать школьный рюкзак для мальчика

В современном мире вы можете не беспокоиться о том, что рюкзак для мальчика должен быть только темного цвета. Вы можете смело выбирать портфель с яркими рисунками и интересным дизайном. Главное, чтобы этот рюкзак нравился вашему ребенку.

Как выбрать школьный рюкзак для девочки.

Девочке можете купить портфель светлого или яркого оттенка, в частности розового, получившего популярность этим летом. Рюкзак может даже содержать всевозможные блестки и интересные принты. Однако при выборе обязательно спросите о пожеланиях ребенка. Многие школьницы предпочитают черный цвет рюкзака.