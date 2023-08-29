Готовят к началу обучения детей родители не только морально, но и покупают все необходимое. В частности, эта задача ответственна для родителей первоклассников. Что нужно купить первокласснику в школу в 2023 году, читайте дальше.

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Что нужно первокласснику в школу 2023

Сейчас, как никогда, ребенок должен иметь собственный компьютер или ноутбук, ведь учеников в любой момент могут отправить на дистанционное обучение. Все же тем школьникам, которые будут учиться очно, потребуются одежда и канцелярия.

Канцелярия:

  • тетради;
  • дневник;
  • записная книжка;
  • обложки для учебников и тетрадей;
  • пенал;
  • ручки;
  • карандаши;
  • резинка, стругачка, корректор;
  • принадлежности для чертежа;
  • альбом и другие принадлежности для рисования;
  • пластилин и доска для лепки;
  • учебные пособия;

Нужные вещи

Если ребенок будет учиться онлайн, следует приобрести для обустройства его учебного пространства следующие вещи:

  • подставка для книг, ручек, карандашей;
  • настольный органайзер для тетрадей;
  • закладки для книг;
  • расписание уроков, которое можно повесить на стену.

Также позаботьтесь, чтобы у ребенка был ноутбук и телефон. Можете купить ей и смартчасы для детей, чтобы она всегда была на связи.

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Одежда и обувь

Если в школе ввели форму, стоит купить ее своему ребенку. Девочки – жакет, юбку (штаны) и белую блузку. Также стоит не забыть об обуви и осенней верхней одежде. Для мальчиков – жакет, брюки и белую и две-три повседневные рубашки. И, конечно, нужно купить обувь и осеннюю верхнюю одежду.

Также родителям следует не забыть и о спортивной форме. Это может быть:

  • спортивный костюм;
  • 1 – 2 футболки;
  • кроссовки или кеды;
  • котомка для формы.

И самое главное: купите своему ребенку в школу удобный рюкзак.