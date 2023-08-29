Готовят к началу обучения детей родители не только морально, но и покупают все необходимое. В частности, эта задача ответственна для родителей первоклассников. Что нужно купить первокласснику в школу в 2023 году, читайте дальше.
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Что нужно первокласснику в школу 2023
Сейчас, как никогда, ребенок должен иметь собственный компьютер или ноутбук, ведь учеников в любой момент могут отправить на дистанционное обучение. Все же тем школьникам, которые будут учиться очно, потребуются одежда и канцелярия.
Канцелярия:
- тетради;
- дневник;
- записная книжка;
- обложки для учебников и тетрадей;
- пенал;
- ручки;
- карандаши;
- резинка, стругачка, корректор;
- принадлежности для чертежа;
- альбом и другие принадлежности для рисования;
- пластилин и доска для лепки;
- учебные пособия;
Нужные вещи
Если ребенок будет учиться онлайн, следует приобрести для обустройства его учебного пространства следующие вещи:
- подставка для книг, ручек, карандашей;
- настольный органайзер для тетрадей;
- закладки для книг;
- расписание уроков, которое можно повесить на стену.
Также позаботьтесь, чтобы у ребенка был ноутбук и телефон. Можете купить ей и смартчасы для детей, чтобы она всегда была на связи.
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Одежда и обувь
Если в школе ввели форму, стоит купить ее своему ребенку. Девочки – жакет, юбку (штаны) и белую блузку. Также стоит не забыть об обуви и осенней верхней одежде. Для мальчиков – жакет, брюки и белую и две-три повседневные рубашки. И, конечно, нужно купить обувь и осеннюю верхнюю одежду.
Также родителям следует не забыть и о спортивной форме. Это может быть:
- спортивный костюм;
- 1 – 2 футболки;
- кроссовки или кеды;
- котомка для формы.
И самое главное: купите своему ребенку в школу удобный рюкзак.