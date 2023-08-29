Так, родителям стоит подготовить своего ребенка в школу, а не просто собрать для него все необходимое. Эксперты рассказали, как это сделать лучше.
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Как подготовить ребенка к школе
Детский психолог Стивен Уайтсайд советует готовить детей к посещению школы, по крайней мере, за несколько дней до начала учебного года. Это следует делать, чтобы потом ребенок не плакал и не впадал в истерику, когда нужно будет просыпаться утром и идти в учебное заведение.
Родителям при этом лучше структурировать еще в канун 1 сентября рабочий день ребенка. Неделю перед школой ученик должен просыпаться раньше обычного. Даже если ребенок не согласен.
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Психолог дал следующие советы:
- отрегулируйте режим сна: дети до 13 лет должны спать минимум 9 часов; подростки в возрасте 13 – 17 лет – минимум 8 часов;
- не следует пользоваться гаджетами перед сном;
- родителям следует завтракать вместе с детьми;
- а также подбирать правильное питание для ребенка.
Как подготовить ребенка к учебе
Психологиня Линн Бафка подчеркнула, что психологическое состояние ребенка также очень важно. Так что своего ученика или ученицу следует подготовить к школе и психологически. Родителям при этом советуют:
- поддерживать и слушать ребенка;
- если ребенок не хочет идти в школу, вспомнить его положительный школьный опыт;
- если ребенок боится отвечать перед всем классом, проговорить с учителем;
- вместе с ребенком планируйте дни во время учебы;
- одежда в школу должна нравиться школьнику;
- после школы следует дать ребенку перерыв;
- будьте терпеливы и не давите на ребенка;
- обращайте внимание на то, не переутомлен ли он;
- интересуйтесь, нет ли нездоровой ситуации в классе.