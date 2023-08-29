Так, родителям стоит подготовить своего ребенка в школу, а не просто собрать для него все необходимое. Эксперты рассказали, как это сделать лучше.

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Как подготовить ребенка к школе

Детский психолог Стивен Уайтсайд советует готовить детей к посещению школы, по крайней мере, за несколько дней до начала учебного года. Это следует делать, чтобы потом ребенок не плакал и не впадал в истерику, когда нужно будет просыпаться утром и идти в учебное заведение.

Родителям при этом лучше структурировать еще в канун 1 сентября рабочий день ребенка. Неделю перед школой ученик должен просыпаться раньше обычного. Даже если ребенок не согласен.

Нынешняя ситуация в Украине вынуждает искать альтернативные способы обучения. Такие как дистанционная лицензированная школа "Оптима", обеспечивающая качественный и непрерывный учебный процесс даже при форс-мажорных обстоятельствах.

Как сделать переход от отдыха к обучению плавным

Психолог дал следующие советы:

отрегулируйте режим сна: дети до 13 лет должны спать минимум 9 часов; подростки в возрасте 13 – 17 лет – минимум 8 часов;

не следует пользоваться гаджетами перед сном;

родителям следует завтракать вместе с детьми;

а также подбирать правильное питание для ребенка.

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Как подготовить ребенка к учебе

Психологиня Линн Бафка подчеркнула, что психологическое состояние ребенка также очень важно. Так что своего ученика или ученицу следует подготовить к школе и психологически. Родителям при этом советуют: