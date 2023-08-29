Так, батькам варто підготувати свою дитину до школи, а не просто зібрати для неї усе необхідне. Експерти розповіли, як це зробити краще.

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Як підготувати дитину до школи

Дитячий психолог Стівен Вайтсайд радить готувати дітей до відвідування школи принаймні за кілька днів до початку навчального року. Це варто робити, аби потім дитина не плакала і не впадала в істерику, коли треба буде прокидатися зранку і йти до навчального закладу.

Батькам при цьому краще структурувати ще напередодні 1 вересня робочий день дитини. Тиждень перед школою учень має прокидатися раніше, ніж зазвичай. Навіть якщо дитина не погоджується.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Як зробити перехід від відпочинку до навчання плавним

Психолог дав такі поради:

налагодьте режим сну: діти до 13 років мають спати мінімум 9 годин; підлітки віком 13 – 17 років – мінімум 8 годин;

не варто користуватися гаджетами перед сном;

батькам варто снідати разом з дітьми;

а також підбирати правильне харчування для дитини.

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Як підготувати дитину до навчання

Психологиня Лінн Бафка наголосила, що психологічний стан дитини також є дуже важливим. Тож свого учня чи ученицю варто підготувати до школи і психологічно. Батькам при цьому радять: