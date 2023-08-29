Готують до початку навчання дітей батьки не лише морально, а й купують їм усе необхідне. Зокрема, це завдання є відповідальним для батьків першокласників. Що треба купити першокласнику до школи у 2023 році, читайте далі.

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Що потрібно першокласнику в школу 2023

Зараз, як ніколи, дитина має мати власний комп'ютер чи ноутбук, адже учнів будь-якої миті можуть відправити на дистанційне навчання. Все ж тим школярам, які таки вчитимуться очно, будуть потрібні одяг та канцелярія.

Канцелярія:

зошити;

щоденник;

записник;

обкладинки для підручників і зошитів;

пенал;

ручки;

олівці;

гумка, стругачка, коректор;

приладдя для креслення;

альбом та інше приладдя для малювання;

пластилін і дошка для ліплення;

навчальні посібники;

Потрібні речі

Якщо дитина навчатиметься онлайн, варто придбати для облаштування її навчального простору такі речі:

підставка для книг, ручок, олівців;

настільний органайзер для зошитів;

закладки для книг;

розклад уроків, який можна повісити на стіну.

Також подбайте, аби в дитини був ноутбук та телефон. Можете купити їй і смартгодинник для дітей, аби вона завжди була на зв'язку.

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Одяг та взуття

Якщо у школі запровадили форму, варто купити її своїй дитині. Дівчинці – жакет, спідницю (штани) і білу блузку. Також варто не забути про взуття та осінній верхній одяг. Для хлопчиків – жакет, штани й білу та дві-три повсякденні сорочки. І, звичайно, треба купити взуття та осінній верхній одяг.

Також батькам варто не забути і про спортивну форму. Це може бути:

спортивний костюм;

1 – 2 футболки;

кросівки або кеди;

торбинка для форми.

І найголовніше: купіть своїй дитині в школу зручний рюкзак.