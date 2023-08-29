Готують до початку навчання дітей батьки не лише морально, а й купують їм усе необхідне. Зокрема, це завдання є відповідальним для батьків першокласників. Що треба купити першокласнику до школи у 2023 році, читайте далі.

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Що потрібно першокласнику в школу 2023

Зараз, як ніколи, дитина має мати власний комп'ютер чи ноутбук, адже учнів будь-якої миті можуть відправити на дистанційне навчання. Все ж тим школярам, які таки вчитимуться очно, будуть потрібні одяг та канцелярія.

Канцелярія:

  • зошити;
  • щоденник;
  • записник;
  • обкладинки для підручників і зошитів;
  • пенал;
  • ручки;
  • олівці;
  • гумка, стругачка, коректор;
  • приладдя для креслення;
  • альбом та інше приладдя для малювання;
  • пластилін і дошка для ліплення;
  • навчальні посібники;

Потрібні речі

Якщо дитина навчатиметься онлайн, варто придбати для облаштування її навчального простору такі речі:

  • підставка для книг, ручок, олівців;
  • настільний органайзер для зошитів;
  • закладки для книг;
  • розклад уроків, який можна повісити на стіну.

Також подбайте, аби в дитини був ноутбук та телефон. Можете купити їй і смартгодинник для дітей, аби вона завжди була на зв'язку.

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Одяг та взуття

Якщо у школі запровадили форму, варто купити її своїй дитині. Дівчинці – жакет, спідницю (штани) і білу блузку. Також варто не забути про взуття та осінній верхній одяг. Для хлопчиків – жакет, штани й білу та дві-три повсякденні сорочки. І, звичайно, треба купити взуття та осінній верхній одяг.

Також батькам варто не забути і про спортивну форму. Це може бути:

  • спортивний костюм;
  • 1 – 2 футболки;
  • кросівки або кеди;
  • торбинка для форми.

І найголовніше: купіть своїй дитині в школу зручний рюкзак.