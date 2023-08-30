24 Канал собрал оригинальные сценарии линеек для учеников и учителей на 1 сентября. Также рассказываем, как и чем креативно заменить эти линейки.

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Сценарии линейки на 1 сентября 2023

Этот сценарий общешкольной торжественной линейки, посвященной Дню знаний, будет полезен педагогам-организаторам. Он посвящен встрече с друзьями и учителями, радости общения, знакомству с новыми учебными предметами, познанию неизвестного и интересного. И напомнит выпускникам, что это их последнее первое сентября в родной школе как ее учеников.

Этот сценарий поможет красиво отпраздновать День знаний. Рассказать о радости первого звонка в школе и волнении, море цветов и белых бантов, и, конечно, о традициях и уроках мира. Отметит, что 1 сентября – долгожданный день для тех, кто впервые переступит школьный порог.

А этот сценарий был разработан для общешкольной линейки с учетом пожеланий учеников 1 – 11 классов. Цель мероприятия – торжественно и празднично принять новых первоклассников в школьные ряды, способствовать воспитанию интереса у детей к школьной жизни, желанию идти в школу.

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