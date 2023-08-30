24 Канал зібрав сценарії, які ви сміливо можете втілити у життя 1 вересня. Як цікаво організувати шкільне першовересневе свято, читайте далі.
Дивіться також "Викрадення" учителів і червоні доріжки: як красиво організувати лінійку на 1 вересня
Сценарії свята на 1 вересня
Цей сценарій містить цікаву структуру проведення урочистої лінійки, присвяченої Дню Знань. У ньому ви знайдете і вірші, і навіть театралізовані виступи казкових героїв. Сценарій стане в пригоді педагогам-організаторам.
Цей сценарій допоможе цікаво організувати свято першого дзвоника. Зокрема, провести його з елементами гри-квесту. У грі можуть брати участь учні 1 та 11 класів і інші. Так, учням першого класу двері в Країну знань відкриє їхня перша вчителька. Вона навчить своїх школяриків бачити світ у чудових, незвичайних кольорах людських почуттів.
А цей сценарій до 1 вересня містить цікаві вірші, пісні, сценки. Завдяки його втіленню учні зрозуміють, наскільки важливе шкільне життя. Зокрема, аби згодом бути з успіхом на "ти", потрібна невтомна праця, досвід і освіта. Вони і стануть стежками для осягнення будь-якої висоти. "Хай у світі стались певні зміни, багато є проблем і запитань, але слова "освічена людина" – не гірші різних титулів і звань!", – нагадають дітям і батькам ведучі свята.
Це ще один креативний сценарій до Дня Знань. При цьому він зберігає автентичні та шкільні традиції. Що цікаво, він ідеально підійде для втілення в умовах спекотного дня. Усе тому, що свято вдасться влаштувати протягом 40 хвилин. Хоча у сценарій додали навіть флешмоб з першокласниками. Він нагадає учням 1 – 11 класу на святковій лінійці, що "Ми – одна сім'я, одна родина".