Військові зазначили, що це вже другий початок навчального року в умовах повномасштабного російського вторгнення. Саме тому школярі та вчителі змушені підлаштовуватися до цих реалій. Зокрема, навчаються діти у різних форматах.

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Як військові звернулись до учнів 1 вересня

Але головне, що наші діти будуть навчатися. А наші вихователі, вчителі та викладачі – будуть навчати. Бо знання та культура – це те, що відрізняє нас від ворога,

– зазначили військові.

Вони також пояснили, що це ті стовпи, на яких тримається сьогоднішній фронт і будуватиметься майбутнє нашої країни.

"Ми тут боремось за майбутнє країни, ми воюємо за існування нашої нації. А от будувати державу, перетворювати існування – на процвітання, помилки – на правильні висновки належить тобі", – заявили бійці.

Українські військові попросили учнів навчатись та пообіцяли, що вони незабаром приїдуть, і діти розкажуть все, що вивчили.

"Я розраховую на тебе. Не підведи", – закликали наші воїни.

Зворушливе звернення військових з фронту до учнів 1 вересня: дивіться відео

В Україні вже дев'яте 1 вересня під час війни

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що в Україні вже дев'яте 1 вересня в умовах війни та друге 1 вересня – в час повномасштабної війни, яку Росія почала проти України.

Посадовець пояснив, що росіяни намагаються зробити все, щоб знищити нашу націю:

руйнують школи;

проводять цілеспрямовану русифікацію на окупованих територіях;

викрадають дітей та примушують їх вчитися на Росії;

вбивають та знищують цілі міста.

Очільник Офісу Президента зауважив, що в Україні діє розроблений план дій Bring Kids Back UA, щоб знаходити та повертати додому викрадених дітей. Так, минулого тижня вдалось повернути 11 дітей.

Тільки у половині шкіл Україні діти навчаються офлайн

Андрій Єрмак опублікував жахливі дані про те, як Росія руйнує освіту в Україні. Зокрема:

3 750 українських шкіл – пошкоджені та повністю зруйновані російськими ракетами та бомбами;

400 тисяч дітей – вчаться в нашій системі освіти, перебуваючи за кордоном.

12 394 школи в Україні функціонують. З них: в очній формі навчання – 6 577 (53,1%), змішаній – 3 362 (27,1%), дистанційній – 2 455 (19,8%),

– заявив посадовець.

За його даними, всього в наших школах навчаються 3 мільйони 623 тисячі 169 дітей. З них очно – 1 мільйон 626 тисяч 827 (44,9%), за змішаною системою – 1 мільйон 112 тисяч 363 (30,7%) та 883 мільйон 979 тисяч (24,4%) – дистанційно.

Глава ОП пояснив, що Україна, на відміну від Росії, готує дітей до розвитку, успішного життя у світі, де панують знання, демократичні цінності та права людини.

Єрмак закликав зупинити божевільних диктаторів та пригадав, як Гітлер кидав у бій дітей зі зброєю навіть в останні години свого життя. А в Росії ж дітей вдягають у військову форму, готуючи майбутні бойові одиниці, звичайних вбивць.