В документе определили основные принципы подготовки и проведения НМТ. Так будут оценивать знания выпускников школ.

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В Украине вступил в силу Порядок проведения НМТ-2024

В порядке выпускники найдут информацию о том, как состоится тестирование в рамках основной и дополнительной сессий во временных экзаменационных центрах. Также узнают об определении результатов, подачи и рассмотрения апелляционных заявлений и тому подобное.

Принять участие в тестировании в этом году могут выпускники школ прошлых лет или действующие одиннадцатиклассники.

Для участия в тестировании надо зарегистрироваться на НМТ на сайте УЦОКО в течение марта – начала апреля.

Во время регистрации надо указать персональные данные, добавить необходимые документы и, кроме трех основных предметов, выбрать один выборочный.

Во время регистрации будущий участник НМТ должен также выбрать место для сдачи тестирования. Это может быть населенный пункт как в Украине, так и за рубежом.

Основная и дополнительная сессии продлятся в течение 14 мая – 19 июля.

Процедура тестирования предусматривает сдачу четырех предметов в один день в определенном ТЭЦ в течение 240 минут.

Между двумя равноценными блоками предусмотрен перерыв на 20 минут.

Ранее мы также сообщали, что УЦОКО обнародовал демонстрационные варианты тестов НМТ-2024 по всем предметам. Где их знать, читайте по ссылке.