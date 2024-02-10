Решение приняли по результатам педагогического совещания с участием руководительницы Львовского регионального центра оценивания качества образования Ларисы Середяк. Она озвучила требования к проведению мультитеста.

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На Ровенщине ученики будут сдавать НМТ в укрытиях

Середяк отметила: тестирование продлится в течение четырех с половиной часов. В это время включили перерыв.

Директор Львовского регионального центра оценивания качества образования отметила, что в укрытиях должны быть компьютеры с быстрым интернетом и места для персонала.

Укрытие при этом должно соответствовать требованиям доступности согласно государственным строительным нормам и стандартам.

Заметим, что НМТ в 2024 году будет проходить в рамках двух сессий: основной и дополнительной – в специально созданных временных экзаменационных центрах.

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Эти ТЭЦ создадут в помещениях учебных заведений, которые технически могут обеспечить проведение онлайн-тестирования. На Ровенщине уже составляют перечень таких локаций и продолжают обустраивать интернет.

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НМТ-2024 планируют провести в укрытиях