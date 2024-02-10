Рішення ухвалили за результатами освітянської наради за участі очільниці Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариси Середяк. Вона озвучила вимоги до проведення мультитесту.
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На Рівненщині учні складатимуть НМТ в укриттях
Середяк зауважила: тестування триватиме протягом чотирьох з половиною годин. У цей час включили перерву.
Директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти наголосила, що в укриттях мають бути комп'ютери зі швидким інтернетом та місця для персоналу.
Укриття при цьому має відповідати вимогам щодо доступності згідно з державними будівельними нормами та стандартами.
Зауважимо, що НМТ у 2024 році відбуватиметься у межах двох сесій: основної та додаткової – у спеціально створених тимчасових екзаменаційних центрах.
Ці ТЕЦ створять у приміщеннях закладів освіти, які технічно можуть забезпечити проведення онлайн-тестування. На Рівненщині вже складають перелік таких локацій та продовжують облаштовувати інтернет.
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НМТ-2024 планують провести в укриттях
- Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко раніше повідомляла, що в окремих областях нашої держави НМТ у 2024 році може відбутися в укриттях.
- Торік мультитест так відбувався у Запорізькій області.
- Вакуленко уточнила, що в укриттях має бути електромережа, налаштована на те, щоб витримувати навантаження, безперебійний інтернет, вбиральні мають бути доступні для учасників тощо.
- Це мають забезпечити ОВА.