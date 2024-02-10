Рішення ухвалили за результатами освітянської наради за участі очільниці Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти Лариси Середяк. Вона озвучила вимоги до проведення мультитесту.

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На Рівненщині учні складатимуть НМТ в укриттях

Середяк зауважила: тестування триватиме протягом чотирьох з половиною годин. У цей час включили перерву.

Директорка Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти наголосила, що в укриттях мають бути комп'ютери зі швидким інтернетом та місця для персоналу.

Укриття при цьому має відповідати вимогам щодо доступності згідно з державними будівельними нормами та стандартами.

Зауважимо, що НМТ у 2024 році відбуватиметься у межах двох сесій: основної та додаткової – у спеціально створених тимчасових екзаменаційних центрах.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Ці ТЕЦ створять у приміщеннях закладів освіти, які технічно можуть забезпечити проведення онлайн-тестування. На Рівненщині вже складають перелік таких локацій та продовжують облаштовувати інтернет.

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