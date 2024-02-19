Очільник Київської області Руслан Кравченко уточнив, що наразі відновили повністю або частково вже 198 навчальних закладів. Серед них – 122 школи та 71 садочок.
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Скільки навчальних закладів на Київщині відновили
Посадовець повідомив, що в області планують відновити ще 15 дитячих садків.
У 9 дитсадках вже ведуться роботи. Зокрема, в Бучанській, Ірпінській, Бородянській, Броварській та інших громадах,
– уточнив він.
Крім того, продовжують на Київщині відновлювати і школи.
28 закладів освіти плануємо відбудувати у таких громадах, як Баришівська, Великодимерська, Гостомельська, Макарівська, Калитянська, Бучанська, Білогородська, Гатненська, Вишнева, Дмитрівська, Боярська, Іванківська,
– повідомив Кравченко.
Також у навчальних закладах облаштовують і укриття. Наразі будують їх у 18 школах та дитячих садках. У 26 закладах освіти тривають ремонти сховищ. На більшості об'єктів укриття готові на понад 80%.
Кравченко зауважив при цьому, що встановили модульні укриття у 14 закладах освіти Київщини. Ще у 6 навчальних закладах встановлять такі укриття найближчим часом.
Загалом в школах та садках на сьогодні облаштовано понад 1,2 тисячі укриттів,
– повідомив очільник Київщини.
І додав, що кошти на це виділяють з бюджетів різних рівнів, європейські донори та благодійні організації.
Раніше ми також повідомляли, що у Запоріжжі планують збудувати підземні школи. Коли спорудять ці навчальні заклади, читайте за посиланням.