Такі плани озвучив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров. І додав, що треба знайти рішення для здобуття безпечної освіти на території Запоріжжя.

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На Запоріжжі збудують школи під землею

Посадовець заявив, що саме небажання чиновників заважає тому, щоб у Запоріжжі діти відвідували школу.

Завдання просте: є скількись шкіл, скількись укриттів готових, є ті, які треба зробити, побудувати підземні школи. Чому Харків зміг, а Запоріжжя ні?

– поставив риторичне питання Федоров.

І наголосив, що до 1 вересня в Запоріжжі будуть підземні школи.

Розумієте, що шкільна очна освіта перестала давати дитині базові знання? Це не привід для паніки. Щоб відчути різницю у підході до викладання та забезпечити дитину найкращими навчальними матеріалами, випробуйте дистанційне навчання у школі "Оптіма" або ж зверніться до репетиторів від Optima Academy.

Він також додав, що у березні в області має відчинити двері близько 50 шкіл. Через місяць ще певна кількість.

Завдання одне: 1 вересня всі діти мають вийти в змішану систему освіти. Хто виїхав, продовжить онлайн,

– акцентував очільник Запорізької ОВА.

І додав, що зараз чиновники працюють над локаціями. В області при цьому може з'явитися дві-три такі школи, адже ніхто не знає, скільки триватиме війна.

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В Україні триває будівництво підземних шкіл