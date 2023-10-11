Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що будівництво школи обійдеться у близько 58 мільйонів гривень. Витрати не приховуватимуть від містян.
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На будівництво підземної школи витратять 58 мільйонів гривень
Очільник міста пообіцяв оприлюднення проєктно-кошторисної документації назагал.
Є проєктне рішення. Я розумію, що це коштує приблизно 58 мільйонів гривень,
– зауважив мер Харкова щодо вартості робіт.
І додав, що дуже хоче, аби школу спорудили вже до 2024 року. Він також наголосив на збереженні коштів та уникненні завищених цін.
Друге – це конструктив, який повинен витримувати усі ракетні удари. Це безпека дітей і вихователів, і викладачів, вчителів. Підземна школа розрахована на 450 школярів. У дві зміни будемо працювати. Це 900 учнів,
– уточнив чиновник.
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Як у Харкові діє школа у метро
- У Харкові уже діє підземна школа. Щоправда, її облаштували на певний час у метро.
- На 5 станціях діє 7 кабінетів для навчання.
- Вчителі привезли туди шкільне приладдя.
- Також кабінети обладнали освітленням, клімат-контролем, пожежною сигналізацією.
- Навчаються у школі-метро діти у 2 зміни. Загалом – тисяча учнів.