Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що будівництво школи обійдеться у близько 58 мільйонів гривень. Витрати не приховуватимуть від містян.

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На будівництво підземної школи витратять 58 мільйонів гривень

Очільник міста пообіцяв оприлюднення проєктно-кошторисної документації назагал.

Є проєктне рішення. Я розумію, що це коштує приблизно 58 мільйонів гривень,

– зауважив мер Харкова щодо вартості робіт.

І додав, що дуже хоче, аби школу спорудили вже до 2024 року. Він також наголосив на збереженні коштів та уникненні завищених цін.

Друге – це конструктив, який повинен витримувати усі ракетні удари. Це безпека дітей і вихователів, і викладачів, вчителів. Підземна школа розрахована на 450 школярів. У дві зміни будемо працювати. Це 900 учнів,

– уточнив чиновник.

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