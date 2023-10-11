Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что строительство школы обойдется около 58 миллионов гривен. Расходы не будут скрывать от горожан.

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На строительство подземной школы потратят 58 миллионов гривен

Глава города пообещал обнародование проектно-сметной документации в целом.

Имеется проектное решение. Я понимаю, что это стоит примерно 58 миллионов гривен,

– заметил мэр Харькова о стоимости работ.

И добавил, что очень хочет, чтобы школу построили уже к 2024 году. Он также отметил сохранение средств и избегание завышенных цен.

Второе – это конструктив, который должен выдерживать все ракетные удары. Это безопасность детей и воспитателей и преподавателей, учителей. Подземная школа рассчитана на 450 школьников. В две смены будем работать. Это 900 учеников,

– уточнил чиновник.

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