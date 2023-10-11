Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что строительство школы обойдется около 58 миллионов гривен. Расходы не будут скрывать от горожан.
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На строительство подземной школы потратят 58 миллионов гривен
Глава города пообещал обнародование проектно-сметной документации в целом.
Имеется проектное решение. Я понимаю, что это стоит примерно 58 миллионов гривен,
– заметил мэр Харькова о стоимости работ.
И добавил, что очень хочет, чтобы школу построили уже к 2024 году. Он также отметил сохранение средств и избегание завышенных цен.
Второе – это конструктив, который должен выдерживать все ракетные удары. Это безопасность детей и воспитателей и преподавателей, учителей. Подземная школа рассчитана на 450 школьников. В две смены будем работать. Это 900 учеников,
– уточнил чиновник.
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Как в Харькове действует школа в метро
- В Харькове уже работает подземная школа. Правда, ее обустроили на время в метро.
- На 5 станциях действуют 7 кабинетов для обучения.
- Учителя привезли туда школьные принадлежности.
- Также кабинеты оборудовали освещением, климат-контролем, пожарной сигнализацией.
- Обучаются в школе-метро дети в 2 смены. В общей сложности – тысяча учеников.