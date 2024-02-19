Такие планы озвучил глава Запорожской ОВА Иван Федоров. И добавил, что надо найти решение для получения безопасного образования на территории Запорожья.

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В Запорожье построят школы под землей

Чиновник заявил, что именно нежелание чиновников мешает тому, чтобы в Запорожье дети посещали школу.

Задача проста: есть сколько школ, сколько укрытий готовых, есть те, которые надо сделать, построить подземные школы. Почему Харьков смог, а Запорожье нет?

– задал риторический вопрос Федоров.

И подчеркнул, что до 1 сентября в Запорожье будут подземные школы.

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Он также добавил, что в марте в области должно открыть двери около 50 школ. Через месяц еще определенное количество.

Задача одна: 1 сентября все дети должны выйти в смешанную систему образования. Кто выехал, продолжит онлайн,

– акцентировал глава Запорожской ОГА.

И добавил, что сейчас чиновники работают над локациями. В области при этом может появиться две-три такие школы, ведь никто не знает, сколько продлится война.

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В Украине продолжается строительство подземных школ