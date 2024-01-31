Об этом заявил мэр города Шостка. Собственно, в этом городе и должно появиться это учебное заведение.
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На Сумщине появится подземная школа
Глава Шостки заявил, что есть предложение назвать эту школу Underground. При этом добавил, что в городе должны реализовать принципиально новый образовательный проект.
Он отметил, что воплощать проект в жизнь будет управление образования городского совета.
Нога также отметил, что это должно быть не просто укрытие, а место, где можно получить хорошие знания.
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В Украине строят подземные школы
- Первую подземную школу решили строить в Харькове.
- Глава города Игорь Терехов рассказывал, что в учебном заведении сможет получать образование очно в две смены около 900 детей.
- Строительные работы должны были завершить в январе 2024 года.
- На строительстве одной школы в городе решили не останавливаться и взялись за проектирование других.
- Также подземную школу решили построить в поселке Коротичи на Харьковщине.
- Она сможет выдержать прямое попадание ракеты.