Заметим, что более тысячи учеников имеют возможность получать образование очно в Харькове. Но учатся они в обустроенных классах метро.
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Как в Харькове строят подземную школу
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество учеников в метрошколе с начала года увеличилось более чем вдвое.
Есть уже 1860 учеников. С понедельника – плюс четыре новых класса. И возможности подземки, к сожалению, постепенно иссякают,
– отметил мэр города.
Поэтому в городе, по его словам, пытаются как можно быстрее завершить строительство подземной школы – первого современного бомбоубежища в Индустриальном районе. В этой школе смогут получать офлайн образование еще 900 учеников. Видео строительства можно посмотреть здесь.
В Харькове строят первую подземную школу в Украине / видео скриншот
Также Терехов заявил, что параллельно мэрия готовит документацию и подбирает земельные участки, чтобы приступить к строительству таких же защитных сооружений в других районах Харькова. По словам мэра города, сегодня это единственное оптимальное решение, способное объединить безопасность и очное образование.
В Харьковской области строят уникальную подземную школу
- В поселке Коротичи Харьковской области также строят подземную школу.
- Она сможет выдержать прямое попадание ракеты.
- В помещении во время тревоги смогут скрыться учащиеся, учителя, а также работники садика и офисов, расположенных рядом.
- Хранилище вместит пол тысячи человек.
- Стоимость строительства – 90 миллионов гривен.