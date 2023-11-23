Заметим, что более тысячи учеников имеют возможность получать образование очно в Харькове. Но учатся они в обустроенных классах метро.

Смотрите также Под Харьковом строят уникальную подземную школу

Как в Харькове строят подземную школу

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что количество учеников в метрошколе с начала года увеличилось более чем вдвое.

Есть уже 1860 учеников. С понедельника – плюс четыре новых класса. И возможности подземки, к сожалению, постепенно иссякают,

– отметил мэр города.

Поэтому в городе, по его словам, пытаются как можно быстрее завершить строительство подземной школы – первого современного бомбоубежища в Индустриальном районе. В этой школе смогут получать офлайн образование еще 900 учеников. Видео строительства можно посмотреть здесь.



В Харькове строят первую подземную школу в Украине / видео скриншот

Также Терехов заявил, что параллельно мэрия готовит документацию и подбирает земельные участки, чтобы приступить к строительству таких же защитных сооружений в других районах Харькова. По словам мэра города, сегодня это единственное оптимальное решение, способное объединить безопасность и очное образование.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

В Харьковской области строят уникальную подземную школу