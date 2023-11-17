Помещение будет укрытием для учащихся, учителей, а также работников садика и рядом расположенных офисов. Сооружение рассчитано на пол тысячи человек.
Смотрите также В Украине строят школу, которая может выдержать прямое попадание ракеты
В Харьковской области строят уникальную подземную школу
Глава Песочинской общины Олег Чернобай рассказал: подали такую инициативу в Харьковский ОВА, ведь понимают важность очного обучения.
Проект стоит около 90 миллионов гривен,
– уточнил он.
Глава общины рассказал также, что главный критерий строительства этого помещения – безопасность.
Укрытие имеет двойное предназначение – безопасность и возможность проведения обучения в смешанном формате. Предусмотрены шесть учебных классов, столовая, оборудованная дизельным генератором для альтернативного питания, три входа и выхода, а также лифт для детей с инвалидностью,
– уточнил Чернобай.
И добавил, что укрытие отвечает всем необходимым нормам и стандартам безопасности.
В Харькове также появится подземная школа
- В Харькове тоже строят подземную школу.
- Она будет первым таким сооружением в Украине.
- Стоимость строительства – около 58 миллионов гривен.
- Мэр города Игорь Терехов надеется, что проект претворят в жизнь до 2024 года.
- Подземная школа сможет вместить 450 школьников. Если они будут учиться в две смены, то в школе будут получать образование 900 учеников.