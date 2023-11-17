Приміщення буде укриттям для учнів, вчителів, а також працівників садочка та офісів, що розташовані поряд. Споруда розрахована на пів тисячі осіб.

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На Харківщині будують унікальну підземну школу

Очільник Пісочинської громади Олег Чернобай розповів: подали таку ініціативу до Харківської ОВА, адже розуміють важливість очного навчання.

Проєкт вартує близько 90 мільйонів гривень,

– уточнив він.

Очільник громади розповів також, що головний критерій будівництва цього приміщення – безпека.

Укриття має подвійне призначення – безпека та можливість проведення навчання в змішаному форматі. Передбачено шість навчальних класів, столова, обладнане дизельним генератором для альтернативного живлення, три входи та виходи, а також ліфт для дітей з інвалідністю,

– уточнив Чернобай.

І додав, що укриття відповідає всім необхідним нормам та стандартам безпеки.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

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