Ця споруда зможе одночасно вмістити близько під тисячі людей. Саме стільки учнів, педагогів і працівників перебуває у місцевій загальноосвітній школі.

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В Україні будують школу, яка може витримати влучання ракети

Також під час повітряних тривог укриття зможе вмістити осіб із сусіднього дитсадка, офісів та інших закладів.

Вартість робіт – 99,1 мільйона гривень. Укриття матиме кілька приміщень, санітарні кімнати, 3 виходи, буде оснащене автономним джерелом електроенергії та здатне витримати пряме влучання ракети С-300,

– розповів Синєгубов.

І додав, що держсубвенція на облаштування укриттів для Харківщини становить 224,6 мільйона гривень. За ці кошти мають відремонтувати чи збудувати 31 об'єкт.



Проєкт школи на Харківщині / фото з телеграм-каналу Олега Синєгубова

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У Харкові будують підземну школу