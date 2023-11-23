Зауважимо, що понад тисяча учнів має можливість здобувати освіту очно у Харкові. Але навчаються вони в облаштованих класах у метро.

Дивіться також Під Харковом будують унікальну підземну школу

Як у Харкові будують підземну школу

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив, що кількість учнів у метрошколі з початку року збільшилася більш ніж удвічі.

Маємо вже 1860 учнів. З понеділка – плюс чотири нових класи. І можливості підземки, на жаль, поступово вичерпуються,

– зазначив мер міста.

Тож у місті, за його словами, намагаються якнайшвидше завершити будівництво підземної школи – першого сучасного бомбосховища в Індустріальному районі. У цій школі зможуть здобувати офлайн-освіту ще 900 учнів. Відео будівництва можна глянути тут.



У Харкові будують першу підземну школу в Україні / скриншот відео

Також Терехов заявив, що паралельно мерія готує документацію та підбирає земельні ділянки, щоб розпочати будівництво таких же захисних споруд в інших районах Харкова. За словами мера міста, сьогодні це єдине оптимальне рішення, здатне поєднати безпеку й очну освіту.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

На Харківщині будують унікальну підземну школу