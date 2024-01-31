Про це заявив мер міста Шостка. Власне, у цьому місті і має з'явитися цей навчальний заклад.

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На Сумщині з'явиться підземна школа

Очільник Шостки заявив, що є пропозиція назвати цю школу Underground. При цьому додав, що у місті мають реалізувати принципово новий освітній проєкт.

Він зауважив, що втілюватиме проєкт у життя управління освіти міської ради.

Нога також наголосив, що це має бути не просто укриття, а місце, де можна здобути хороші знання.

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В Україні будують підземні школи

  • Першу підземну школу вирішили будувати у Харкові.
  • Очільник міста Ігор Терехов розповідав, що у навчальному закладі зможе здобувати освіту очно у дві зміни близько 900 дітей.
  • Будівельні роботи мали завершити в січні 2024 року.
  • На будівництві однієї школи у місті вирішили не зупинятися і взялися за проєктування інших.
  • Також підземну школу вирішили спорудити у селищі Коротичі на Харківщині.
  • Вона зможе витримати пряме влучання ракети.