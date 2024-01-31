Про це заявив мер міста Шостка. Власне, у цьому місті і має з'явитися цей навчальний заклад.
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На Сумщині з'явиться підземна школа
Очільник Шостки заявив, що є пропозиція назвати цю школу Underground. При цьому додав, що у місті мають реалізувати принципово новий освітній проєкт.
Він зауважив, що втілюватиме проєкт у життя управління освіти міської ради.
Нога також наголосив, що це має бути не просто укриття, а місце, де можна здобути хороші знання.
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В Україні будують підземні школи
- Першу підземну школу вирішили будувати у Харкові.
- Очільник міста Ігор Терехов розповідав, що у навчальному закладі зможе здобувати освіту очно у дві зміни близько 900 дітей.
- Будівельні роботи мали завершити в січні 2024 року.
- На будівництві однієї школи у місті вирішили не зупинятися і взялися за проєктування інших.
- Також підземну школу вирішили спорудити у селищі Коротичі на Харківщині.
- Вона зможе витримати пряме влучання ракети.