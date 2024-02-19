Глава Киевской области Руслан Кравченко уточнил, что сейчас восстановили полностью или частично уже 198 учебных заведений. Среди них – 122 школы и 71 садик.

Смотрите также Почти миллион учеников в Украине учатся онлайн, – Лисовой

Сколько учебных заведений на Киевщине восстановили

Чиновник сообщил, что в области планируют восстановить еще 15 детских садов.

В 9 детсадах уже ведутся работы. В частности, в Бучанской, Ирпенской, Бородянской, Броварской и других общинах,

– уточнил он.

Кроме того, продолжают на Киевщине восстанавливать и школы.

28 учебных заведений планируем восстановить в таких общинах, как Барышевская, Великодимерская, Гостомельская, Макаровская, Калитянская, Бучанская, Белогородская, Гатненская, Вишневая, Дмитровская, Боярская, Иванковская,

– сообщил Кравченко.

Также в учебных заведениях обустраивают и укрытия. Сейчас строят их в 18 школах и детских садах. В 26 учебных заведениях продолжаются ремонты убежищ. На большинстве объектов укрытия готовы более чем на 80%.

Кравченко отметил при этом, что установили модульные укрытия в 14 учебных заведениях Киевщины. Еще в 6 учебных заведениях установят такие укрытия в ближайшее время.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Всего в школах и садиках на сегодня обустроено более 1,2 тысячи укрытий,

– сообщил глава Киевской области.

И добавил, что средства на это выделяют из бюджетов разных уровней, европейские доноры и благотворительные организации.

Ранее мы также сообщали, что в Запорожье планируют построить подземные школы. Когда построят эти учебные заведения, читайте по ссылке.