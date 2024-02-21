Там є інформація про кількість поданих заяв, бюджетних місць, середній конкурсний бал тощо. У МОН розповіли, як шукати потрібну інформацію на цьому ресурсі.

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Як вступники можуть оцінити шанси на вступ до ЗВО

Так, абітурієнти можуть у розділі "Вступ – Статистика" переглянути такі дані:

  • заклади освіти, які здійснюють набір за обраною спеціальністю;
  • кількість поданих заяв;
  • кількість заяв, які отримали рекомендації для зарахування на бюджет;
  • середній та мінімальний прохідні бали.

Так вступник може зрозуміти, який бал треба набрати на НМТ для вступу на обрану спеціальність. Також те, чи великою буде конкуренція за місце.

Все ж у Міносвіти зазначили, що інформація є орієнтовною, оскільки залежить від результатів вступних іспитів, а конкурсні бали та конкуренція змінюються щороку залежно від обсягу держзамовлення.


Як дізнатися перспективи вступу в обраний виш / МОН

Як відбуватиметься вступ у виші у 2024 році

  • У 2024 році вступників зараховуватимуть до вишів України за результатами НМТ.
  • Тест складатиметься з трьох обов'язкових предметів і одного на вибір.
  • Також цьогоріч запрацює грантова система оплати навчання у виші.
  • Вступники отримуватимуть гранти, сума яких залежатиме від результатів мультитесту.
  • Ці кошти можна буде витратити на навчання в обраному виші.