Там є інформація про кількість поданих заяв, бюджетних місць, середній конкурсний бал тощо. У МОН розповіли, як шукати потрібну інформацію на цьому ресурсі.
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Як вступники можуть оцінити шанси на вступ до ЗВО
Так, абітурієнти можуть у розділі "Вступ – Статистика" переглянути такі дані:
- заклади освіти, які здійснюють набір за обраною спеціальністю;
- кількість поданих заяв;
- кількість заяв, які отримали рекомендації для зарахування на бюджет;
- середній та мінімальний прохідні бали.
Так вступник може зрозуміти, який бал треба набрати на НМТ для вступу на обрану спеціальність. Також те, чи великою буде конкуренція за місце.
Все ж у Міносвіти зазначили, що інформація є орієнтовною, оскільки залежить від результатів вступних іспитів, а конкурсні бали та конкуренція змінюються щороку залежно від обсягу держзамовлення.
Як дізнатися перспективи вступу в обраний виш / МОН
Як відбуватиметься вступ у виші у 2024 році
- У 2024 році вступників зараховуватимуть до вишів України за результатами НМТ.
- Тест складатиметься з трьох обов'язкових предметів і одного на вибір.
- Також цьогоріч запрацює грантова система оплати навчання у виші.
- Вступники отримуватимуть гранти, сума яких залежатиме від результатів мультитесту.
- Ці кошти можна буде витратити на навчання в обраному виші.