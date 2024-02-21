Там є інформація про кількість поданих заяв, бюджетних місць, середній конкурсний бал тощо. У МОН розповіли, як шукати потрібну інформацію на цьому ресурсі.

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Так, абітурієнти можуть у розділі "Вступ – Статистика" переглянути такі дані:

заклади освіти, які здійснюють набір за обраною спеціальністю;

кількість поданих заяв;

кількість заяв, які отримали рекомендації для зарахування на бюджет;

середній та мінімальний прохідні бали.

Так вступник може зрозуміти, який бал треба набрати на НМТ для вступу на обрану спеціальність. Також те, чи великою буде конкуренція за місце.

Все ж у Міносвіти зазначили, що інформація є орієнтовною, оскільки залежить від результатів вступних іспитів, а конкурсні бали та конкуренція змінюються щороку залежно від обсягу держзамовлення.



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