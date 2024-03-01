Об этом заявила руководительница Украинского центра оценивания качества образования Татьяна Вакуленко во время прямого эфира. И уточнила, надо ли проходить тестирование тем выпускникам, которые не планируют поступать в вузы.

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Надо ли сдавать НМТ, если не планируешь стать студентом вуза

Вакуленко отметила, что немало нынешних выпускников школ ставит вопрос о том, должны ли они проходить обязательное оценивание после окончания школы.

Если вы не планируете поступать в учреждения высшего образования и беспокоитесь о том, нужно ли вам обязательно сдавать НМТ, то "нет",
– подчеркнула руководительница УЦОКО.

И добавила: если нынешний выпускник или выпускница планирует поступать в учреждения высшего образования другой страны, то ему/ей также не надо сдавать НМТ.

Вакуленко также отметила, что результаты мультитеста будут нужны для поступления на все бакалаврские программы ЗВО Украины.

И добавила, что ГИА в 2024 году одиннадцатиклассники не будут сдавать.

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    МОН обнародовало график сдачи НМТ-2024

    • Минобразования недавно обнародовало календарный план организации и проведения НМТ в 2024 году.
    • Тестирование продлится с 14 мая по 25 июня во время основной сессии.
    • Также в течение 11 – 19 июля – во время дополнительной.
    • Участники мультитеста получат результаты до 2 и 26 июля.
    • Все будет зависеть от того, сдавали ли они экзамен во время основной сессии или дополнительной.