Для регистрации предусмотрели основной и дополнительный периоды. Какие документы необходимо иметь, чтобы стать участником мультитеста, читайте дальше.
Читайте Вскоре стартует регистрация на НМТ-2024
Как документы необходимы для регистрации на НМТ-2024
Во время периода регистрации будущий участник тестирования должен создать персональный электронный кабинет на сайте УЦОКО, а также загрузить в него необходимые документы.
В кабинет надо загрузить такие сканкопии документов:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, на основании которого осуществляют регистрацию для участия в НМТ;
- документ, подтверждающий информацию об образовании: справка с места учебы, подтверждающая, что лицо заканчивает школу в 2024 году (для нынешних выпускников), или свидетельство о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);
- документ, подтверждающий внесенную информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП): карточка налогоплательщика или паспорт гражданина Украины.
Можно ли внести изменения в песональном кабинете
- До 15 апреля зарегистрированный участник НМТ сможет внести определенные изменения в данные в персональном кабинете.
- К примеру, изменить предмет на выбор или населенный пункт, в котором намерен проходить тестирование.
- Также можно зарегистрироваться в дополнительный период – в течение 10 – 15 мая.
- Но это смогут сделать только те, кто не смог зарегистрироваться на НМТ-2024 по уважительным причинам во время основного периода.
- А также те, кто регистрировался в основной период регистрации, но получил отказ.
- Изменения можно будет внести до 19 мая.