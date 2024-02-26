Для регистрации предусмотрели основной и дополнительный периоды. Какие документы необходимо иметь, чтобы стать участником мультитеста, читайте дальше.

Читайте Вскоре стартует регистрация на НМТ-2024

Как документы необходимы для регистрации на НМТ-2024

Во время периода регистрации будущий участник тестирования должен создать персональный электронный кабинет на сайте УЦОКО, а также загрузить в него необходимые документы.

В кабинет надо загрузить такие сканкопии документов:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, на основании которого осуществляют регистрацию для участия в НМТ;

документ, подтверждающий информацию об образовании: справка с места учебы, подтверждающая, что лицо заканчивает школу в 2024 году (для нынешних выпускников), или свидетельство о полном общем среднем образовании (для выпускников прошлых лет);

документ, подтверждающий внесенную информацию о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика (РНУКПП): карточка налогоплательщика или паспорт гражданина Украины.

Дистанційна школа "Оптіма" не просто відповідає стандартам кращих закладів освіти, вона перевищує їх! Доказом цього є цьогорічний рейтинг шкіл України за результатами НМТ 2023 року. "Оптіма" посіла 3 місце серед шкіл Києва і 6 – серед загальноосвітніх закладів України. А вже сьогодні кожен із вас може самостійно випробувати переваги дистанційної освіти.

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