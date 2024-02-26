Для реєстрації передбачили основний і додатковий періоди. Які документи необхідно мати, аби стати учасником мультитесту, читайте далі.

Читайте Невдовзі стартує реєстрація на НМТ-2024

Як документи необхідні для реєстрації на НМТ-2024

Під час періоду реєстрації майбутній учасник тестування повинен створити персональний електронний кабінет на сайті УЦОЯО. А також завантажити до нього необхідні документи.

До кабінету треба завантажити такі сканкопії документів:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу, на підставі якого здійснюють реєстрацію для участі в НМТ;

документ, що підтверджує інформацію про освіту: довідка з місця навчання, яка підтверджує, що особа закінчує школу у 2024 році (для цьогорічних випускників), або свідоцтво про повну загальну середню освіту (для випускників минулих років);

документ, що підтверджує внесену інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП): картка платника податків або паспорт громадянина України.

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Чи можна внести зміни у песональному кабінеті