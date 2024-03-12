Минобразования и Украинский центр оценивания качества образования проводили переговоры с разными странами по обеспечению возможности украинским выпускникам сдать НМТ за рубежом. При этом в УЦОКО обнародовали список стран, с которыми уже удалось договориться.
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Где можно сдать НМТ за рубежом в 2024 году
Подтвердили готовность провести тестирование такие страны:
- Австрия;
- Азербайджан;
- Бельгия;
- Болгария;
- Великобритания;
- Грузия;
- Дания;
- Эстония;
- Италия;
- Канада;
- Латвия;
- Литва;
- Люксембург;
- Германия;
- Норвегия;
- Польша;
- Португалия;
- Румыния;
- Словакия;
- США;
- Турция;
- Венгрия;
- Финляндия;
- Франция;
- Хорватия;
- Чехия;
- Швейцария;
- Швеция.
Переговоры с отдельными зарубежными учреждениями / организациями, в частности с теми, расположенных в Великобритании, Ирландии, Испании, Молдове, еще продолжаются. Надеемся, что количество локаций, где будет происходить оценивание, возрастет,
– говорят в УЦОКО.
Почему не стоит медлить с регистрацией
В течение 14 марта – 11 апреля продлится основной период регистрации. Абитуриентам, которые будут сдавать НМТ за рубежом, советуют не медлить с регистрацией. Это даст возможность выбрать из предоставленного перечня удобный для проезда населенный пункт.
Просим поступающих в ближайшее время выбрать из предложенного перечня ближайший город. Если впоследствии появится более удобная локация, вы сможете до 15 апреля 2024 года включительно изменить регистрационные данные и выбрать населенный пункт, расположенный ближе к вашему местонахождению на время проведения НМТ,
– отмечают в УЦОКО.
- Ранее мы также сообщали, какие документы нужно подать, чтобы зарегистрироваться на мультитест. Об этом читайте по ссылке.