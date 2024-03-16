При этом участник мультитеста должен знать, что его ждет в аудитории. Какой алгоритм действий до начала и во время тестирования, читайте дальше.

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Как происходит допуск в экзаменационный центр

Чтобы попасть во временный экзаменационный центр, участник НМТ должен предъявить паспорт и сертификат, который можно распечатать с информационной страницы самостоятельно. Также необходимо иметь приглашение. Оно, как и сертификат, может быть в онлайн-формате.

На тестирование можно взять прозрачную бутылку воды, питательный перекус (бутерброд, батончики, орешки и т.д.) и ручку любого цвета для работы с черновиком.

Как попасть в аудиторию

На входе во временный экзаменационный центр участника НМТ будет встречать специалист, который проверит документы и сообщит номер аудитории, где будет проходить тестирование. За рубежом этот специалист будет украиноязычным.

Списки с фамилиями и распределением по аудиториям, если их будет несколько, будут вывешены на входе в центр.

Участник НМТ по указателям должен пройти в указанную аудиторию. В аудитории специалист центра укажет место за компьютером, которое должен занять участник тестирования.

Как будет происходить инструктаж

Перед началом тестирования в течение 5 – 7 минут инструктор в аудитории проведет инструктаж. Расскажет, как будет происходить оценивание и на что стоит обратить внимание. При этом специалист напомнит, что нельзя пользоваться мобильными телефонами, наушниками и другими средствами связи. Их надо оставить в специальном месте для личных вещей.

Также инструктор предупредит, что участник не может открывать другие браузерные окна, кроме того окна, где происходит тестирование.

В случае нарушения тестирование для участника завершится и он не получит результат НМТ.

Что нужно знать о начале работы над тестом

После инструктивной части каждый участник получит логин и пароль для входа в систему. После этого участники НМТ должны прочитать на экране монитора правила прохождения теста. А уже потом начинать выполнять задания.

Как будет происходить отсчет времени

Отсчет времени стартует с момента, когда участник вошел в систему и ознакомился с правилами прохождения теста.

Отсчет будет постоянно перед глазами участника тестирования в тестовом окне.

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Как будет происходить НМТ во время воздушной тревоги

В случае объявления воздушной тревоги, которая продлится незначительное время, отсчет времени приостановят на время перерыва. Время для выполнения заданий не уменьшат. После завершения тревоги тестирование можно продолжить в обычном режиме с возобновлением отсчета времени.

В случае длительной тревоги (более 2 часов) участник НМТ потеряет возможность пройти тестирование и получить результат в этот день.

В то же время такой участник сможет подать заявление о прохождении НМТ во время дополнительной сессии.

Как работать с блоками НМТ

Во время работы с тестовыми заданиями каждого предметного блока участник должен обозначать ответ, который, по его мнению, является правильным, и сохранить его. Также можно сохранить черновик и вернуться к этому заданию в пределах одного блока тестирования.

Участники тестирования могут выполнять задания двух предметов в одном блоке (то есть украинского языка и математики – в первом блоке до перерыва, и истории Украины и предмета по выбору – во втором блоке после перерыва) в любом порядке.

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Можно ли использовать черновик

В процессе выполнения заданий каждый участник НМТ может использовать черновик. На столе он будет иметь чистый лист бумаги, на котором можно будет делать расчеты, пометки, заметки, схемы и тому подобное. Можно просить и о дополнительном черновике, если надо. Его потом можно забрать с собой.

Будут ли дополнительные материалы на НМТ

В тестовой системе будут доступны дополнительные справочные материалы по математике, химии и физике. Участники смогут пользоваться отдельными формулами и таблицами. Ознакомиться с ними можно заранее.

Что нужно знать о завершении тестирования

Если участник выполнил все задания, ему следует нажать кнопку "ЗАВЕРШИТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ".

Если участник пропустил какие-то задачи или не сохранил правильный ответ, система предупредит и укажет детали. После исправления стоит снова сохранить ответы и завершить тестирование, подтвердить свое намерение отметкой "ДА".

После этого тестирование для участника завершится.

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Как получить результаты НМТ

После подтверждения намерения завершить НМТ участник получит на экране результат по каждому из четырех предметных блоков. Его укажут как тестовые баллы, которые набрал участник НМТ по каждому предмету.

Официальные результаты для поступления в вуз по шкале 100 – 200 баллов каждый участник основной сессии НМТ получит до 2 июля в своем электронном кабинете. Их можно определить и самостоятельно, использовав таблицы перевода.

Как выйти из аудитории

После сдачи тестирования и получения результатов надо подойти к инструктору и сообщить о завершении тестирования. Затем поставить подпись в соответствующем протоколе, и только после этого забрать вещи и покинуть аудиторию.