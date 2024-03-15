Так, при регистрации на НМТ надо указать категорию "выпускник текущего года". Также выбрать из перечня свое учебное заведение.
Смотрите также Стартовала регистрация на НМТ-2024: что должны знать абитуриенты
Какую надо справку с места учебы при регистрации на НМТ
Чтобы подтвердить вышеуказанные факты, надо загрузить справку с места учебы. В ней должно быть указано, что будущий участник НМТ "завершает получение полного общего среднего образования в (месяц) 2024 года в (название учебного заведения)".
О том, что какой-то из документов имеет недостатки, участник узнает из сообщения в своем персональном кабинете. Поэтому стоит периодически проверять состояние своего е-кабинета.
Как выглядит справка об обучении / скриншот
Какая справка нужна тем, кто за границей
Если участник НМТ – за рубежом, но дистанционно учится в украинском учебном заведении и именно в нем получит в этом году полное общее среднее образование, то при регистрации ему не надо выбирать категории "в зарубежном учебном заведении".
Такой участник в перечне должен выбрать "в учебном заведении Украины" и загрузить справку с места учебы о получении образования в отечественном заведении.
При регистрации указывают, что учатся в зарубежном учебном заведении, только те абитуриенты, которые в нем получат в этом году полное общее среднее образование.
Если участник в этом году получит среднее образование за рубежом, а не в Украине, ему надо загрузить копию нотариально заверенного перевода справки с места учебы, в которой будет указано, что вы "завершаете получения полного общего среднего образования в (месяц) 2024 года в (название зарубежного учебного заведения)".
- Ранее мы сообщали о том, в каких странах за рубежом состоится национальный мультитест в 2024 году. Что должны знать при этом участники тестирования, читайте по ссылке.