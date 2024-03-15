Так, під час реєстрації на НМТ треба вказати категорію "випускник поточного року". Також вибрати з переліку свій навчальний заклад.

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Яку треба довідку з місця навчання під час реєстрації на НМТ

Аби підтвердити вищевказані факти, треба завантажити довідку з місця навчання. У ній має бути вказано, що майбутній учасник НМТ "завершує здобуття повної загальної середньої освіти в (місяць) 2024 року в (назва закладу освіти)".

Зверніть увагу! Довідка, у якій напишуть інші фрази, ніж зазначено у зразку (наприклад, "він (вона) навчається в (клас) в (назва закладу освіти)") або не зазначать номер і дату її видання, не буде підтвердженням факту здобуття особою повної загальної середньої освіти у 2024 році і стане підставою для відмови в реєстрації, допоки випускник, який її завантажив, не замінить неправильно оформлений документ на складений згідно з вимогами.

Про те, що якийсь із документів має недоліки, учасник дізнається з повідомлення у своєму персональному кабінеті. Тому варто періодично перевіряти стан свого е-кабінету.



Як виглядає довідка про навчання / скриншот

Яка довідка потрібна тим, хто за кордоном

Якщо учасник НМТ – за кордоном, але дистанційно навчається в українському закладі освіти і саме в ньому здобуде цьогоріч повну загальну середню освіту, то під час реєстрації йому не треба вибирати категорії "у закордонному закладі освіти".

Такий учасник у переліку має обрати "у закладі освіти України" і завантажити довідку з місця навчання про здобуття освіти у вітчизняному закладі.

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Під час реєстрації вказують, що навчаються в закордонному закладі освіти, лише ті вступники, які у ньому здобудуть цьогоріч повну загальну середню освіту.

Якщо учасник цьогоріч здобуде середню освіту за кордоном, а не в Україні, йому треба завантажити копію нотаріально засвідченого перекладу довідки з місця навчання, у якій буде зазначено, що ви "завершуєте здобуття повної загальної середньої освіти в (місяць) 2024 року в (назва закордонного закладу освіти)".