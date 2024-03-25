Участники, которые будут сдавать экзамен во время основной сессии НМТ, узнают о дате и месте прохождения экзамена не позднее 4 мая. Эта дата предусмотрена календарным планом проведения тестирования.
Смотрите также Инструкция для участников НМТ-2024: что стоит знать о прохождении тестирования
Когда участники узнают дату и место проведения НМТ
Каждый участник УМТ получит приглашение для участия в основной сессии в своем персональном кабинете.
Приглашение будет содержать информацию о дате, месте и времени проведения тестирования.
в 2024 году участники мультитеста получат приглашение не позднее, чем за 10 дней до начала основной сессии. Она стартует 14 мая.
Поэтому о дате и месте экзаменов участников НМТ известят не позднее 4 мая.
Участники дополнительной сессии смогут узнать о дате и месте своего экзамена не позднее, чем за 3 дня до начала дополнительной сессии, то есть до 8 июля.
Что нужно знать об НМТ в 2024 году
- Регистрация на национальный мультитест в 2024 году стартовала 14 марта.
- Стать участником тестирования можно до 11 апреля включительно.
- До 15 апреля зарегистрированный участник сможет изменить определенные данные в персональном кабинете.
- Основная сессия стартует 14 мая и продлится до 19 июля.
- Участники будут сдавать четыре предмета.
- Три будут обязательными и один – на выбор.
- Тестирование продлится 4 часа с перерывом в течение одного дня.