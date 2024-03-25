Участники, которые будут сдавать экзамен во время основной сессии НМТ, узнают о дате и месте прохождения экзамена не позднее 4 мая. Эта дата предусмотрена календарным планом проведения тестирования.

Смотрите также Инструкция для участников НМТ-2024: что стоит знать о прохождении тестирования

Когда участники узнают дату и место проведения НМТ

Каждый участник УМТ получит приглашение для участия в основной сессии в своем персональном кабинете.

Приглашение будет содержать информацию о дате, месте и времени проведения тестирования.

в 2024 году участники мультитеста получат приглашение не позднее, чем за 10 дней до начала основной сессии. Она стартует 14 мая.

Поэтому о дате и месте экзаменов участников НМТ известят не позднее 4 мая.

Участники дополнительной сессии смогут узнать о дате и месте своего экзамена не позднее, чем за 3 дня до начала дополнительной сессии, то есть до 8 июля.

Розкрийте свій потенціал у навчанні та кар'єрі в сучасному дистанційному коледжі OPTIMA! Передові методики викладання, профільна освіта зі зручним графіком та ексклюзивні матеріали, розроблені провідними спеціалістами, – усе, що потрібно, аби будувати успішне майбутнє. Дізнатися детальніше про навчання та його перспективи можна 2 квітня на безплатному вебінарі за посиланням.

Что нужно знать об НМТ в 2024 году