Матеріали погоджені процедурою мультитесту. Вони будуть доступні у тестовій системі онлайн в окремій вкладці.

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Перелік довідкових матеріалів з фізики розширили

До додаткових матеріалів, як і в попередні роки, увійшли таблиці префіксів до одиниць SI та значень тригонометричних функцій деяких кутів.

Також матеріали тепер містять проєкції вектора на осі координат та основні формули з механіки, молекулярної фізики та термодинаміки.

Окрім того, цьогоріч учасники тестування з фізики можуть скористатись формулами з електродинаміки, оптики, механічних та електромагнітних коливань та хвиль.

У додаткових матеріалах будуть доступні елементи теорії відносності та формули з квантової фізики.

Ознайомитись з усіма додатковими довідковими матеріалами можна заздалегідь.

НМТ – важливий тест для кожного школяра, тому варто довірити підготовку професіоналам. Таким, як репетитори Optima Academy. Тут учні можуть здобути необхідні знання з обраних предметів у зручному для себе форматі. Тож готуйтеся до НМТ разом із професіоналами!

Як відбуватиметься НМТ у 2024 році